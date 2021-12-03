Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия3 декабря 2021 11:37

В Кирове женщина на «Порше» проехала на красный и врезалась в ГАЗель

В результате пострадали два человека, находившиеся в отечественной машине
Анастасия Калашникова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Авария произошла напротив дома №125 по улице Ленина. Фото: vk.com/gibdd43

Авария произошла напротив дома №125 по улице Ленина. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове «Порше Кайен» врезался в ГАЗель. Об этом сообщает областная ГИБДД.

Авария произошла 2 декабря в 20.50 у дома №125 по улице Ленина. Как установило ведомство, «Порше» проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате и произошло столкновение с ГАЗелью. 42-летняя женщина-водитель иномарки не пострадала. 38-летний мужчина за рулем отечественного автомобиля и его 36-летняя пассажирка получили травмы.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло три ДТП, в которых пострадали пять человек. Погибших нет.