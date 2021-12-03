В Вятскополянском районе водитель кроссовера не поделил дорогу с автобусом

От сильного удара кроссовер выбросило с проезжей части на опору освещения. Фото: vk.com/gibdd43

В четверг, 2 декабря, в Вятскополянском районе произошло ДТП с участием автобуса. Происшествие случилось в 10 часов 28 минут на 3 км автомобильной дороги Вятские Поляны - Кукмор. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По информации сотрудников ГИБДД, 38-летний водитель автомобиля «Хендай Крета» неправильно оценил ситуацию и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом «ПАЗ». От удара кроссовер откинуло с проезжей части на опору уличного освещения.

В результате аварии владелец иномарки и его 32-летняя женщина-пассажир получили травмы. Потребовалась ли им госпитализация пока неизвестно. Всего за прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых пострадали пять человек.