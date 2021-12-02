В Кирове бывшего инженера «УКС» посадили на три года за взятки

На днях бывшему инженеру вынесли приговор. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кирове за взятки осудили бывшего инженера по надзору за строительством производственного отдела «Управление капитального строительства». Об этом рассказали в областном Следкоме.

В 2020 году мужчина получил три взятки от представителя организации-застройщика на «содействие» в приемке завершенных объектов - трех школ в Кирове. Общая сумма взяток составила 555 тысяч рублей. Как вскрылся этот факт, ведомство не уточняет. Известно, что мужчину обвинили в получении взяток в значительном и крупном размерах.

На днях бывшему инженеру вынесли приговор. По решению суда мужчина лишится свободы на три года. Плюс к этому он должен будет выплатить 500 тысяч рублей в качестве штрафа и на протяжении четырех лет не сможет занимать управленческие должности.