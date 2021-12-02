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Происшествия2 декабря 2021 13:29

В Кирове бывшего инженера «УКС» посадили на три года за взятки

Общая сумма принятых денег превысила полмиллиона рублей
Анастасия Калашникова
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
На днях бывшему инженеру вынесли приговор.

На днях бывшему инженеру вынесли приговор.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кирове за взятки осудили бывшего инженера по надзору за строительством производственного отдела «Управление капитального строительства». Об этом рассказали в областном Следкоме.

В 2020 году мужчина получил три взятки от представителя организации-застройщика на «содействие» в приемке завершенных объектов - трех школ в Кирове. Общая сумма взяток составила 555 тысяч рублей. Как вскрылся этот факт, ведомство не уточняет. Известно, что мужчину обвинили в получении взяток в значительном и крупном размерах.

На днях бывшему инженеру вынесли приговор. По решению суда мужчина лишится свободы на три года. Плюс к этому он должен будет выплатить 500 тысяч рублей в качестве штрафа и на протяжении четырех лет не сможет занимать управленческие должности.