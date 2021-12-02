Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 декабря 2021 9:05

Жителей нескольких домов сразу трех районов Кирова отключили от воды

Возобновить подачу ресурса планируют к вечеру
Алексей Романов
Алексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Воду отключили на время восстановительных работ на теплосетях

Воду отключили на время восстановительных работ на теплосетях

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 2 декабря, в некоторых многоквартирных домах Кирова отключили холодную воду. Причиной вновь стала авария на теплосетях. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

По информации сотрудников ресурсоснабжающей организации, без воды остались жители нескольких домов, расположенных на улицах Труда, Портовой, Ульяновской, Энтузиастов, Юровской и Юбилейной в Первомайском, Ленинском и Октябрьском районах областного центра.

Восстановить холодное водоснабжение планируют к вечеру. До этого времени на месте аварии работает дежурная бригада специалистов. Для горожан организован подвоз питьевой воды. Подробнее ознакомиться с графиков отключения и адресами домов можно здесь.