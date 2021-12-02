В Кирове жителям десятков многоквартирных домов скоро будет некуда выбрасывать мусор

Новые контейнерные площадки будут демонтированы по причине несоответствия санитарным нормам. Фото: onf.ru/region/kirovskaya_obl

Жители Кирова в скором времени могут столкнуться с неприятной проблемой. Контейнерные площадки по сбору мусора будут демонтированы возле десятков многоквартирных домов. Об этом сообщили представители Общероссийского народного фронта.

В прошлом году власти города выделили 30 млн рублей на создание в областном центре 600 площадок по сбору ТКО. Новые объекты должны были полностью соответствовать обновленным требованиям СанПиН. Однако после установки контейнеров большинство из них оказались расположены высоко. К ним неудобно подходить. Кроме того, возле них образовались канавы, которые быстро заполнялись водой. В результате разбирательств Первомайский суд принял решение демонтировать 24 контейнерных зоны.

Причиной такого вердикта послужила проверка ГИБДД. По мнению сотрудников дорожного правопорядка, многие площадки расположены небезопасно. Гражданам, чтобы выкинуть мусор, приходиться выходить на проезжую часть.

Теперь жителям домов, во дворах которых ликвидируют контейнеры, предлагают самим организовать места для сбора ТКО и договориться с управляющей компанией по поводу вывоза. При этом кировчанам стоит помнить, что согласно требованиям СанПиН, площадки должны располагаться не ближе 20 метров и не дальше 100 метров от жилых объектов.

Активисты ОНФ решили помочь жителям Кирова разобраться в сложившейся непростой ситуации. Они уже направили в администрацию города обращение по данному вопросу.