В Кирове врачи спасли мужчину с четвертой стадией рака

Такие исследования назначают для подбора терапии пациентам как на ранних, так и поздних стадиях онкозаболеваний. Фото: kirovreg.ru

В Кирове врачи спасли пациента с четвертой стадией рака. Об этом сообщает областной Минздрав.

Диагноз - рак сигмовидной кишки 4 стадии с метастатическим поражением печени - 33-летнему пациенту поставили в 2019 году. Хирурги онкологического центра прооперировали мужчину, после чего отправили его биологический материал на молекулярно-генетические исследования. С их помощью удалось провести анализ опухоли на детальном уровне и подобрать максимально эффективную терапию. В результате метастазы у пациента полностью регрессировали. Сейчас пациент находится в ремиссии и получает поддерживающую терапию.

Врачи отмечают, что молекулярно-генетические исследования проводятся строго по показаниям. С их помощью можно подобрать терапию для пациентов не только с последними стадиями онкологии, но и с ранними, чтобы вовремя начать нужное лечение, если болезнь начнет прогрессировать.

За 2021 год кировские врачи отправили на исследования биоматериал пациентов 2000 раз. В 2020 году - всего 113.