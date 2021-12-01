В Кирове вторые сутки ищут 25-летнего молодого человека

В последний раз молодого человека видели 30 ноября. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Жителей Кирова просят помочь в поиске 25-летнего Андрея Пестова. О его местонахождении ничего не известно уже вторые сутки. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Волонтеры составили приметный портрет без вести пропавшего молодого человека. Рост Андрея 186 см. У него худощавое телосложение, темно-русые короткие волосы и серые глаза. Был одет в темно-серый пуховик, серую толстовку, темно-синие джинсы и черные ботинки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просьба сообщать об этом по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112. К поискам кировчанина подключены полицейские, активисты и неравнодушные горожане.