В Кирове 1 декабря отключат светофор на перекрестке улиц Ленина и Труда

Светофор отключат практически на весь рабочий день. Фото: Михаил ФРОЛОВ

1 декабря в Кирове один из перекрестков останется без электронного регулирования движения. На пересечении улиц Ленина и Труда отключат светофор. Об этом информирует горадминистрация.

Регулировщик на перекрестке не будет работать с 08.30 до 16.00. Кировчан просят учитывать эту информацию при построении маршрута и заранее планировать объездные пути.

В мэрии также отмечают, что светофор отключат из-за плановых работ, которые проведет АО «Горэлектросеть». В указанный временной период электроснабжения не будет на всем участке. Подробный график отключений на 1 декабря организация еще не опубликовала.