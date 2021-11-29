В Омутнинском районе по вине водителя иномарки погиб 29-летний мужчина

Судя по искореженности машины можно утверждать, что до столкновения автомобили двигались с большой скоростью. Фото: vk.com/gibdd43

В пятницу, 26 ноября, в Омутнинском районе произошло смертельное ДТП, в котором погиб молодой мужчина. Авария случилась в 15 часов 10 минут на 752 км трассы Кострома - Шарья - Киров - Пермь. Об этом рассказали в Госавтоинспекции по Кировской области.

По предварительным данным, 57-летний водитель автомобиля «Вольво» не смог правильно оценить безопасность своего маневра, выехал на встречную полосу, где «лоб в лоб» столкнулся с «Лада Гранта». В результате аварии 29-летний владелец отечественной легковушки погиб. Пострадал ли в ДТП кто-то еще не сообщается.

За прошедшие пятницу и выходные дни на территории Кировской области произошло 13 ДТП, в которых один человек погиб и 17 получили травмы.