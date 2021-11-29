Кировчанина оштрафовали и принудили лечиться у психиатра за оскорбительные комментарии в интернете

На днях кировчанину вынесли приговор за совершенное в апреле преступление. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове мужчину приговорили к штрафу и принудительному лечению у психиатра за оскорбительные комментарии. Об этом сообщают УФСБ и Следком по Кировской области.

Как стало известно, 47-летний кировчанин увидел в интернете, на одном из порталов, статью о передаче родственникам останков двух солдат для перезахоронения. Мужчина прокомментировал ее с исключительно негативным посылом. Лингвистическая экспертиза заключила, что в его словах есть признаки осквернения символа воинской славы России - Вечного огня.

На кировчанина завели уголовное дело по статье «Публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, осквернение символов воинской славы России». Произошло это еще в апреле, и теперь ему вынесли приговор.

Мужчина заплатит 30 тысяч рублей в качестве штрафа. Помимо этого, ему назначили принудительное наблюдение и лечение у психиатра в амбулаторных условиях. Кировчанин также принес извинения за свои слова.