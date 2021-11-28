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Общество28 ноября 2021 9:47

В Кирове оштрафовали владельца выставки-зоопарка за грубые ветеринарные нарушения

Юрлицо заплатит 10 тысяч рублей
Анастасия Калашникова
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Животных содержали с грубыми нарушениями, а за их состоянием здоровья никто не следил.

Животных содержали с грубыми нарушениями, а за их состоянием здоровья никто не следил.

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Кирове нашли грубые нарушения в работе выставки-зоопарка, расположенной в ТРЦ «Макси». Об этом сообщили в областном управлении Россельхознадзора.

15 ноября специалисты провели проверку деятельности зоопарка. Среди зафиксированных нарушений - никаких перерывов и выходных в работе, тогда как максимальная продолжительность выставки с животными не должна превышать четыре календарных дня. В клетке для ежа не нашли воды, а вольеры обезьян оказались в разы меньше, чем положено. Ветеринарным обслуживанием животных никто не занимается, и за состоянием их здоровья никто не наблюдает.

По материалам проверки возбудили дело об административном правонарушении. 23 ноября юрлицо привлекли к ответственности. Владелец выставки-зоопарка должен заплатить штраф - 10 тысяч рублей.