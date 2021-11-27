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Общество27 ноября 2021 13:46

Сотрудникам сосновского судостроительного завода постепенно погашают долги по зарплате

Общая сумма задолженности перед 230 работникам составляла более 20 млн рублей
Алексей Романов
Алексей Романов
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На сегодняшний день более 11,2 млн рублей уже выплатили работникам судостроительного завода

На сегодняшний день более 11,2 млн рублей уже выплатили работникам судостроительного завода

Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокуратура Кировской области продолжает контролировать вопрос по выплате заработной платы 230 сотрудникам ОАО «Сосновский судостроительный завод». Работникам предприятия вернули более половины всей задолженности. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Установлено, что за длительное время, у обанкротившегося предприятия накопились долги по заработной плате свыше 20 млн рублей. В связи с этим руководителю промышленной организации неоднократно вносились представления. Однако они были проигнорированы.

В результате в отношении юридического лица возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Выяснилось, что несколько сотрудников руководящего звена получали необоснованные премии, что могло привести к ухудшению финансового состояния завода.

На сегодняшний день, благодаря вмешательству прокуратуры, более 11 млн рублей задолженности погашено. Дело находится на особом контроле надзорного органа.