Кировский музей истории Хлынова стал лауреатом всероссийской туристической премии

Работы участников из Кировской области высоко оценили эксперты из разных регионов России. Фото: vk.com/cic43

В пятницу, 26 ноября, подвели итоги престижной всероссийской туристической премии «Маршрут года». Сразу два кировских проекта стали победителями в различных номинациях. Об этом сообщили в региональном Центре развития туризма.

Работы «История града Хлынова» и «Гастрономическая Вятка», разработанные музеем истории Хлынова и кировским Центром развития туризма, получили первое место в номинациях «Лучшая музейная экскурсия» и «Лучшая идея маршрута».

Кроме того, почетное второе место в номинации «Лучшая музейная экскурсия» присвоили еще одному проекту нашего региона под названием «История шоколадного дела от Майя до наших дней», представленная музеем истории шоколада «Криолло».

По словам директора Центра развития туризма Кировской области Елены Данюшенковой, за три дня премии, все участники представили множество достойных работ. Конкуренция среди претендентов на победу оказалась очень высока. Эксперты отметили, что презентованные нашим регионом экскурсии, туры выходного дня отражают историю и традиции вятского края, раскрывают современные возможности для привлечения туристов.

Отметим, что финал VIII всероссийской туристской премии «Маршрут года» года проходил с 24 по 26 ноября в Перми. Участниками мероприятия стали представители 40 регионов России.