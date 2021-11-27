В кировском инфекционном COVID-стационаре родились тройняшки

На сегодняшний день в инфекционных стационарах Кирова от коронавируса лечатся 28 беременных женщин Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях в Кирове произошло радостное событие. В инфекционном женском госпитале для больных коронавирусом родились тройняшки. Малышей на время разлучили с матерью. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Несколько дней спустя, после получения отрицательного ПЦР-теста, новоиспеченную маму перевели в перинатальный центр. По словам женщины, это первая тройня в ее родне. Дома жену с детьми с нетерпением ждет отец семейства.

На сегодняшний день инфекционное родильное отделение для больных COVID-19 открыто на базе Больницы скорой медицинской помощи. Сейчас на лечении в медучреждении находятся 33 женщины, из которых 28 беременных.