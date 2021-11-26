«Собрали рекордную сумму»: в Кирове прошла благотворительная игра «АзБУКи»

Фото: Антон МАМАЕВ

В четверг, 25 ноября, в Кирове состоялась благотворительная интеллектуальная игра «АзБУКи». Все собранные средства направили на содержание и лечение бездомных кошек и собак.

В 2021 году мероприятие прошло уже в пятый раз и стало традиционным. Помочь питомцам и провести время в компании единомышленников вызвались сразу 15 команд. Организаторы игры предложили участникам пройти семь раундов и ответить на вопросы о животных.

Фото: Антон МАМАЕВ

В результате, в пользу организации защиты животных «Дари Добро» удалось собрать 22 тысячи рублей! Сумма оказалась рекордной по сравнению с прошлыми играми.

- Атмосфера на таких играх совершенно неподражаемо теплая, просто необыкновенная! И, между прочим, именно с благотворительных игр началась наша дружба с некоторыми, очень дорогими для нас командами, - отметили организаторы игры «АзБУКи».

Фото: Антон МАМАЕВ

- Море эмоций! И огромное спасибо от всех девочек волонтеров. На собранные деньги будут приобретены вакцины и лекарства, на которые так трудно изыскивать средства. А расход их постоянный и очень большой. Спасибо щедрым организаторам и участникам игры! - сообщила зоозащитница Елена Волкомурова.

- Это та прекрасная битва, с юмором, эмоциями, азартом, когда победителями оказываются... кошки! - поделилась волонтер Екатерина Зайцева. - 22 тысячи - рекорд благотворительных игр! Это еда, лекарства, вакцины, это возможность обрести новый дом мурлыкам!