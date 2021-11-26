В Котельничском районе водитель иномарки на полном ходу слетел с трассы

От удара автомобиль получил серьезные повреждения. Фото: vk.com/gibdd43

В четверг, 25 ноября, в Котельничском районе водитель иномарки съехал в кювет. Авария произошла в 11 часов 40 минут на 333 км федеральной трассы «Вятка». Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Кировской области.

По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля «Хендай Гранд Старекс» не справился с управлением и на скорости выехал с трассы. В результате аварии два пассажира иномарки - 44-летняя и 28-летний мужчина получили травмы. Насколько повреждения оказались серьезными и потребовалась ли пострадавшим госпитализация не сообщается.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых четыре человека получили травмы.