Кировская область заняла первое место среди субъектов РФ по темпам вакцинации от COVID-19

Поставить прививку от коронавируса кировчане могут в поликлиниках и мобильных пунктах Фото: Алексей БУЛАТОВ

По официальным данным Кировская область вышла на первое место среди субъектов РФ по темпам вакцинации от коронавируса. Удельный вес прививочной кампании составил 743 на 100 тысяч человек в день. Об этом рассказали в региональном оперштабе.

На сегодняшний день в нашей области первый компонент вакцины поставили более 608 тысяч жителей. Полностью завершили курс уже свыше 520 тысяч кировчан. Ревакцинацию сделали 84 тысячи.

Среди районов региона больше всего привито в Арбажском, Унинском, Немском, Опаринском и Шабалинском муниципалитетах. В медицинских учреждениях сформирован достаточный запас вакцины. В больницах имеется более 160,5 доз препаратов, в том числе 55 тысяч ампул «Спутник Лайт».