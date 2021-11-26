В выходные в Кирове пройдут «сплошные проверки» водителей на трезвость

Останавливать водителей будут не только на улицах города, но также и на въездах и выездах из областного центра Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 27 ноября, в Нововятском районе Кирова пройдут «сплошные проверки» водителей на состояние опьянения. Помогать в профилактическом мероприятии сотрудникам ГИБДД будут народные дружинники и активисты организации «Ночной патруль». Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Дорожные полицейские напоминают о недопустимости управления транспортным средством в нетрезвом виде. Для пьяных водителей предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность.

В целях предотвращения коррупции и предупреждения других конфликтных ситуации, во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы. Своевременное выявление нетрезвых водителей поможет предотвратить множество ДТП и спасти ни одну человеческую жизнь.