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Здоровье26 ноября 2021 7:10

За сутки в Кировской области коронавирус выявили у 274 человек

На дому от COVID-19 лечатся более 6 тысяч пациентов
Алексей Романов
Алексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
В отделениях реанимации находятся 205 жителей региона

В отделениях реанимации находятся 205 жителей региона

Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперштаба на 26 ноября, в Кировской области выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом с помощью ПЦР-тестов. Дополнительно методом экспресс-тестирования - еще 14 случаев. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 258 человек.

Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 3392. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 205 жителям региона, 44 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Число летальных случаев, по состоянию на 25 ноября, достигло 667.

На дому лечатся 6188 человек. В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 444 жителя региона. За сутки вакцинировались 7974 кировчанина.