В 2022 году в Кировской области планируют отремонтировать более 200 км дорог

В текущем году в регионе отремонтировали 253 км дорог. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области обещают отремонтировать более 200 км дорог. Работы должны начать в следующем году. Об этом сообщило региональное правительство.

По планам, ремонту подлежат 173 км дорог регионального или межмуниципального значения и 45,5 - местного в Кировской городской агломерации. В их числе - строительство 2,5 км проезжих частей на улицах Сурикова, Зеленина и 8 Марта. По подсчетам специалистов, доля нормативного состояния дорог регионального и межрайонного значения увеличится с 37,2 до 41,5%, а в Кировской городской агломерации - с 72 до 77%.

Что касается текущего года, то приведение дорог в порядок в рамках программы завершена. По ее итогам отремонтировали 253 км дорог. Большая часть из них - 178 км - трассы регионального значения.