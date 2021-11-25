В Кирове врачи провели уникальную операцию и спасли глаз пациента, пострадавшего в драке

Специалистам удалось избежать удаления глаза. Фото: kirovreg.ru

В Кирове врачи областной клинической больницы провели сложнейшую операцию, чтобы спасти глаз пациента. Как рассказали в региональном Минздраве, 26-летний молодой человек пострадал в уличной драке и поступил с травмой глаза и лицевого скелета. Зрительный нерв уцелел, однако глазное яблоко буквально висело на нем.

- Под глазами есть сеть воздухоносных пазух, наиболее крупные из них – верхнечелюстные или гайморовы. Нижний край орбиты глаза является границей с этой полостью, представляя собой очень тонкую пластинку. Если приложить усилие, то ее можно продавить. Так и вышло, после механического надавливания глаз мужчины оказался в верхнечелюстной пазухе, - пояснил врач челюстно-лицевой хирургии Евгений Сергунин.

Чтобы избежать удаления глаза, пришлось экстренно оперировать пациента. Вмешательство прошло в два этапа. На первом врачи обеспечили доступ в пазуху, не повредив стекловидное тело глаза и не пересекая зрительный нерв, и вернули глаз обратно в орбиту. Второй этап из-за отека провели только через четыре дня. Доктора возместили стенку орбиты сетчатой титановой пластиной, чтобы обеспечить постоянную поддержку глаза, и зафиксировали ее.

Через неделю пациента благополучно выписали из стационара, и на тот момент он уже различал свет поврежденным глазом. Сейчас ему предстоит амбулаторное лечение у офтальмолога.

Главврач больницы признался, что не видел подобных случаев за все полвека существования отделения челюстно-лицевой хирургии. Специалисты сумели не только избежать удаления глаза пациента, но и сохранить объем его движения, причем за весьма краткое время.