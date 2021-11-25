В Кировской области создадут сеть государственных и муниципальных приютов для животных

По мнению большинства кировчан, заниматься содержанием приютов должна специальная муниципальная служба. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Кировской области хотят создать сеть государственных и муниципальных приютов для бездомных животных. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Среди кировчан провели опрос на тему содержания бездомных животных. В итоге 83% респондентов посчитали, что приюты для них необходимы. Что до обеспечения их функционирования, то мнения разделились следующим образом:

- 56% - за специальную муниципальную службу;

- 21% - за волонтерские и общественные организации;

- 6% - коммерческие организации.

Теперь управлению ветеринарии, министерствам финансов и имущественных отношений по Кировской области поручили подготовить предложения по организационно-правовой форме государственного приюта для животных. Ведомства также рассмотрят возможность выделения земельного участка под строительство. В дальнейшем специалисты разработают проектно-сметную документацию.