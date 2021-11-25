В Киров приедет сказочный поезд Деда Мороза

В Киров поезд Деда Мороза прибудет 11 декабря. Фото: rzd.ru

В Киров приедет поезд Деда Мороза. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Путешествие начнется 5 декабря из Великого Устюга. За 40 дней поезд объедет 36 городов, среди которых и Киров. В наш регион он прибудет 11 декабря в 09.30, где пробудет до 19.00 и после отправится дальше.

По словам организаторов, в каждом городе посетителей вокзалов ждет развлекательная программа и праздничная атмосфера. В вагонах поезда будут продавать сувениры и блюда северной кухни. Желающие могут купить билеты и получить возможность побывать на самой передвижной резиденции, где пройдут отдельные мероприятия. В частности, дети смогут поучаствовать в квесте, попасть на чаепитие и получить от Деда Мороза сладкий подарок.

Стоит отметить, что праздничная программа на вокзале или площади начнется за 20 минут до прибытия поезда. Для участия в мероприятии кировчанам старше 18 лет понадобится QR-код или отрицательный результат ПЦР-теста. Подробности можно узнать здесь.