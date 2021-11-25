В Кировской области до конца года газ появится еще в пяти населенных пунктах

До конца года природный газ должен появиться у жителей еще 1338 частных домов области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области продолжается реализация программы газификации 2021-2025. В текущем году природный газ уже появился в домах жителей 13 населенных пунктов. Об этом сообщили в правительстве региона.

До конца года в планах обеспечить газом деревни Единение, Салтыки, Озерные, Трапицыны и поселок Майский Оричевского района. Для этого проложат 65,7 км межпоселковых и 74,6 км распределительных газопроводов.

На сегодняшний день составлена план-карта необходимых работ. Продолжается прием заявок от жителей области на бесплатную догазификацию. По информации специалистов, до конца года голубое топливо появится в 1338 домах. В последующие годы эта цифра будет только увеличиваться. Для поддержки кировчан рассматриваются всевозможные меры социальной помощи по оплате расходов на газификацию домовладений.