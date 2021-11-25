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Происшествия25 ноября 2021 11:30

В Кирове директор коммерческой организации, попавшийся с наркотиками, получил условный срок

Мужчину обязали пройти медицинскую экспертизу
Алексей Романов
Алексей Романов
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Суд решил изменить обвиняемому реальный срок на условный

Суд решил изменить обвиняемому реальный срок на условный

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове прошел суд над 39-летним генеральным директором коммерческого предприятия, которого задержали за приобретение героина. Мужчине дали один год лишения свободы условно. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного органа установили, что 17 апреля осужденный забрал пакетик с наркотиком из «тайника», расположенного в одном из домов садового товарищества «Дружба». Экспертиза установила, что содержимое массой 1 грамм является запрещенным веществом.

Сторона обвинения просила для директора коммерческой организации реальное тюремное заключение. Однако, учитывая все смягчающие обстоятельства, наказание заменили на условное. Мужчину также обязали пройти наркологическую экспертизу.