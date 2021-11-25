В Кирове директор коммерческой организации, попавшийся с наркотиками, получил условный срок

Суд решил изменить обвиняемому реальный срок на условный Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове прошел суд над 39-летним генеральным директором коммерческого предприятия, которого задержали за приобретение героина. Мужчине дали один год лишения свободы условно. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного органа установили, что 17 апреля осужденный забрал пакетик с наркотиком из «тайника», расположенного в одном из домов садового товарищества «Дружба». Экспертиза установила, что содержимое массой 1 грамм является запрещенным веществом.

Сторона обвинения просила для директора коммерческой организации реальное тюремное заключение. Однако, учитывая все смягчающие обстоятельства, наказание заменили на условное. Мужчину также обязали пройти наркологическую экспертизу.