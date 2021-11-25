Киров снова стал самым энергоэффективным муниципалитетом региона

Эту награду Киров получает уже в третий раз. Фото: admkirov.ru

Киров стал самым энергоэффективным муниципалитетом в нашем регионе. Такой знак отличия город получает уже в третий раз. В частности, в текущем году выделили работу муниципалитета по энергосбережению в кировских детсадах. Отметился областной центр на ХХI межрегиональном форуме «Эффективная энергетика и ресурсоснабжение».

Награду главе горадминистрации Дмитрию Осипову вручил замминистра строительства, энергетики и ЖКХ области Алексей Журавлев. Он отметил, что Киров заключил наибольшее количество энергосервисных контрактов, которые нацелены на усовершенствование тепловых пунктов городских учреждений современным оборудованием. При этом бюджетные средства не привлекались.

В среднем экономия за октябрь, по подсчетам специалистов, составила свыше 20% от потребляемой теплоэнергии. Это - результат исполненных в 2021 году контрактов.

Отметим также, что в рамках исполнения муниципальной программы энергоэффективности в учреждениях заменяют обычные окна на энергосберегающие. Специалисты проводят их тепловизионный контроль, мониторинг потребления и координируют мероприятия по сбережению ресурса.