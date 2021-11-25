Браконьеру в Кировской области грозит до двух лет тюрьмы

Кировчанин пристрелил лося из незарегистрированного оружия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Котельничском районе обнаружили останки пристреленного лося. Следственно-оперативная группа съездила на место преступления. Выяснилось, что браконьер разделал добычу и увез мясо с собой. Об этом сообщили в местном отделе МВД.

После полиция выяснила, кто нарушитель. Им оказался житель Котельничского района. Осмотр показал, что он не имел право хранить оружие. Оно оказалось незарегистрированным. Таким образом, нарушитель причинил министерству охраны окружающей среды Кировской области ущерб в размере 80 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконная охота». Ему грозит наказание в размере штрафа до 500 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет. Сейчас следователи устанавливают последние обстоятельства произошедшего.