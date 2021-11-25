С дорог и тротуаров Кирова вывезли уже более 4,5 тыс кубометров снега

Уборка снега ночью позволяет не создавать дополнительные автомобильные пробки. Фото: admkirov.ru

В Кирове сотрудники подрядной организации АО «Гордормостстрой» продолжают очищать улицы города от снега. За 10 дней вывезли порядка 4,5 тысяч кубометров осадков. Данную информацию предоставили в горадминистрации.

По словам местных властей, в первую очередь снег убирают с мостов, путепроводов и магистральных улиц: Воровского, Ленина, Карла Маркса, Профсоюзной и Октябрьского проспекта. Спецтехника и специалисты ручного труда работают в ночное время суток. Благодаря этому удается не создавать препятствий для движения транспорта.

Технология уборки снега заключается в том, что сначала грейдер собирает снежные массы в кучу. Затем производят погрузку на самосвалы и вывозят на специализированный полигон, расположенный в Коминтерне.

Отметим, что в расчистке улиц Кирова задействованы 75 единиц техники и 63 сотрудника ручного труда. Мониторинг ситуации ведется постоянно и в случае необходимости будут мобилизованы дополнительные ресурсы.