В Кирове на общем балконе многоэтажки нашли тело 19-летней девушки

Подозреваемый задержан и уже дал признательные показания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове на общем балконе подъезда одного из многоквартирных домов на улице Грибоедова нашли тело 19-летней девушки. Труп был завернут в ковер и пакеты. По данному факту незамедлительно завели уголовное дело. Об этом сообщили в региональном Следкоме.

Задержали и предполагаемого убийцу. Им оказался 35-летний ранее судимый житель областного центра. По версии следствия, в конце сентября подозреваемый и потерпевшая вместе распивали спиртные напитки. В определенный момент между ними произошел конфликт. В результате мужчина задушил молодую девушку. После чего завернул ее тело в пакеты и ковер.

По предварительным данным, труп кировчанки некоторое время находился в кладовке. Затем убийца вынес его на общий балкон дома.

В настоящее время решается вопрос об заключении подозреваемого под стражу. Свою вину 35-летний мужчина признал. Расследование продолжается.