Для жителей Кирова зальют четыре уличных катка

Открытые ледовые площадки появятся в разных районах города. Фото: admkirov.ru

В Кирове постепенно начинается подготовка к предстоящей зиме и Новому году. В областном центре планируют залить сразу четыре открытых катках в разных районах города. Об этом сообщили в горадминистрации.

Традиционно покататься на коньках можно будет в парке Нововятского ЛПК. Площадь катка составит 1600 квадратных метров. На его заливку и обслуживание уже выделили более 630 тысяч рублей.

Два других катка появятся в парке Гагарина и на стадионе в микрорайоне Коминнтерновский на улице Павла Корчагина у дома № 39. На эти цели направят свыше 1,5 млн рублей. Взять коньки на прокат можно будет в пункте, расположенном за Вятской филармонией.

Кроме того, в первые открытую ледовую площадку обустроят в Кочуровском парке. На сайте госзакупок объявлен аукцион на проведение работ. Прием заявок продлится до 29 ноября. Начальная цена контракта составляет 550 тысяч рублей. Подрядчик-победитель будет обязан провести уборку мусора, залить каток и содержать его в надлежащем виде до окончания сезона.