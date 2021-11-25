Жителя Кумен осудили на 8 лет за убийство матери

Приговор суда пока не вступил в законную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пгт Кумены вынесли приговор 24-летнему местному жителю, который нанес смертельные травмы своей матери. Молодого человека приговорили к 8 годам лишения свободы. Об этом рассказали в следственном комитете Кировской области.

Сотрудники ведомства доказали, что днем 19 марта этого года осужденный и его 63-летняя мама распивали спиртные напитки в одном из частных домов. В определенный момент между ними произошла ссора. Мать стала всячески оскорблять сына. В ответ тот набросился на нее с кулаками и нанес несколько ударов по голове и телу. После чего лег спать. Проснувшись, он обнаружил бездыханное тело своей близкой родственницы.

Свою вину мужчина признал. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Представители СК напоминают, что большинство преступлений совершаются в состоянии алкогольного опьянения.