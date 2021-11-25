В Кирове эвакуируют брошенные на дороге автомобили

Кировские брошенные автомобили эвакуируют. Фото: vk.com/kirov_blacklist

В Кирове началась эвакуация брошенных на улицах автомобилей. На данный момент увезли 14 машин, до конца года переместят еще 17. Об этом рассказали в городской администрации.

Сначала специалисты осматривают авто и проверяют их на наличие дефектов, чтобы понять, как долго стоит на одном месте транспорт. После машины фотографируют и составляют акт. О скорой эвакуации водителю сообщают листовкой на лобовом стекле, а также заказным письмом на его адрес. Если владелец никак не реагирует в течение трех суток, авто перевозят на специальную стоянку.

Узнать, эвакуирован ли транспорт, кировчане могут, позвонив по телефону 78-01-90. Сообщить о брошенном автомобиле — по номеру 22-09-11.