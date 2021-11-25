В Кирове по вине бесправного водителя пострадали четыре человека

Авария произошла уже в темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

В среду, 24 ноября, в Кирове произошло ДТП с участием бесправного водителя. Авария случилась в 18 часов 40 минут на улице Комсомольской у дома №25. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу, где врезался в «Фольксваген Поло». В результате происшествия 21-летний владелец иномарки, его 56-летняя женщина-пассажир, а также два молодых человека 15 и 18 лет получили травмы. Потребовалась ли кому-то из них госпитализация не сообщается.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло одно ДТП, в котором четыре человека получили травмы.