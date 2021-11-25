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Здоровье25 ноября 2021 7:30

За сутки в Кировской области COVID-19 подтвердился у 278 человек

В инфекционных стационарах лечатся менее 3,5 тысяч пациентов
Алексей Романов
Алексей Романов
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К аппаратам ИВЛ подключены 45 жителей области

К аппаратам ИВЛ подключены 45 жителей области

Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперштаба на 25 ноября, в Кировской области выявили 263 новых случая заражения коронавирусом с помощью ПЦР-тестов. Дополнительно методом экспресс-тестирования - еще 15 случаев. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 298 человек.

Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 3433. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 203 жителям региона, 45 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Число летальных случаев, по состоянию на 24 ноября, достигло 665.

На дому лечатся 6372 человека. В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 547 жителей региона. За сутки вакцинировались 7300 кировчан.