В Нововятске открыли отремонтированный спорткомплекс «Россия»

Сейчас в зале проходят занятия мини-футболом. Фото: admkirov.ru

В Нововятске открылся отремонтированный спорткомплекс «Россия». Об этом сообщили в горадминистрации.

Зал, где теперь будут проходить тренировки спортсменов, был закрыт с 2009 года. На протяжении 12 лет ребята ходили в другой комплекс, где делили помещения с другими секциями. При реконструкции зала рабочие устранили проблемы с теплоснабжением, заменив коммуникации, и установили систему вентиляции. Заменили также стены, кровлю, пол, освещение, окна.

В зале тренируются сейчас около 150 юных спортсменов. В нем проходят занятия по мини-футболу, и первые соревнования пройдут на следующей неделе. В помещении также можно будет заниматься боксом, греко-римской борьбой и другими видами спорта.