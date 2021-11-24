Кировчане просят помочь с новогодними костюмами советских времен

В Диораме пройдет новогодний выставочный проект. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кировчан просят поделиться старыми карнавальными костюмами советских годов. Диорама запускает новогодний выставочный проект «Игры матушки-зимы».

Как сообщает паблик культурного учреждения, его цель - познакомить посетителей с разнообразными видами зимних развлечений и дать им окунуться в предновогоднюю праздничную атмосферу. Для этого сотрудникам Диорамы нужны новогодние костюмы и маски советского периода.

Все желающие могут помочь в создании этого проекта. Если у вас есть искомые вещи, их можно передать для выставки в музейно-выставочный центр «Диорама» по адресу: Киров, улица Горького, 32. Время работы с с 10.00 до 18.00 часов, в четверг с 12.00 до 20.00. С вопросами можно обратиться по телефону 54-04-55.