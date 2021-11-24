В Кирове задержали мужчину с охотничьими патронами

Экспертиза показала, что патроны являются охотничьими и пригодны к стрельбе. Фото: Кировский ЛО МВД на транспорте

В Кирове на железнодорожном вокзале задержали мужчину с охотничьими патронами в сумке. Об этом сообщает Кировский ЛО МВД на транспорте.

Боеприпасы обнаружили при проверке багажа - их выявил интероскоп. Сумка, в которой они лежали, принадлежала 29-летнему мужчине из Республики Коми, ранее судимому. 25 патронов изъяли и отправили на экспертизу. По результатам оказалось, что это охотничьи патроны 20 калибра, которые являются штатными боеприпасами для охотничьего оружия и пригодны для стрельбы.

Как пояснил сам задержанный, патроны ему на самом деле не принадлежали. Находясь в поезде «Чита-Москва», мужчина украл их из сумки своего соседа по купе. Как тот их пронес, загадка. Материальный ущерб от кражи составил 600 рублей. На жителя Коми же завели уголовное дело за хищение боеприпасов. Максимальная санкция - лишение свободы на срок до семи лет.