Кировская область по темпам вакцинации заняла четвертое место среди всех регионов РФ

Наш регион обладает достаточным количество доз вакцины от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

По состоянию на 24 ноября, в Кировской области от коронавируса двумя компонентами привились уже более 511 тысяч человек. По темпам вакцинации наш регион занимает четвертое место среди всех субъектов Российской Федерации. Об этом сообщили в Оперштабе.

Только за прошедшие сутки прививку от опасной инфекции сделали 7637 кировчан. Медучреждения области обладают достаточным запасом препаратов «Спутник V» и «Спутник Лайт». По информации регионального оперативного штаба, на сегодняшний день в на складах региона сосредоточено свыше 200 тысяч доз вакцины.

Получить защиту от COVID-19 можно как поликлиниках, так и в мобильных пунктах. Для удобства горожан они расположены в разных районах областного центра.