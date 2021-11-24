Более 17 тысяч кировчан получат компенсацию за нерабочие дни, установленные из-за COVID-19

Сумма единовременной выплаты равна текущему МРОТ - 12792 рубля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области более 17 тысяч жителей получат компенсации из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает региональное УФНС.

Наиболее пострадавшим от распространения COVID-19 организациям положены государственные субсидии. Сумма единовременной выплаты составляет 12792 рубля, то есть размер МРОТ, на одного работника в период режима нерабочих дней.

Так, по состоянию на 23 ноября 2021 года работодатели направили 4310 заявлений, из которых необходимым условиям соответствуют 3042. По ним выплаты получат 17272 кировчанина.

Отметим также, что общая сумма рассчитанных субсидий составляет более 220 миллионов рублей. Из них уже выплачено свыше 218 миллионов.

Субъекты МСП и СОНКО могут подать заявления на выплату субсидий до 15 декабря. Проверить, имеет ли организация право на компенсацию, можно по этой ссылке.