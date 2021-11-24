В десятках домов всех районов Кирова отключили холодную воду

Причиной отключения воды послужила авария на теплосетях Фото: Дмитрий СМИРНОВ

В среду, 24 ноября, жители нескольких многоквартирных домов сразу всех четырех районов Кирова остались без холодной воды. Причиной временного отключения послужила авария на теплосетях. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

По информации сотрудников ресурсоснабжающей организации, от водоснабжения отключили некоторые многоквартирные дома на улицах Азина, Ленина, Комсомольской, Октябрьской, Светлой, Трактовой, Согласия, Цветочной, Кооперативной, Сиреневой, Павла Корчагина, Московской и Ердякова.

Для жильцов организован подвоз питьевой воды. Более подробно ознакомиться с графиком и адресами можно на официальном сайте «Водоканала».