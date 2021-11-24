В пригородах Кирова обустроят 8 новых площадок для сбора мусора

Новые зоны по сбору мусора оборудуют кровлей, твердым основанием и ограждением. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжаются работы по установке площадок по сбору твердых коммунальных отходов. Новые контейнеры обустраивают и в пригородах областного центра.

Как сообщили в администрации города, 5 современных зон для сбора мусора появятся в поселке Садаковский и 3 в селе Бахта. Контейнерные площадки будут включать в себя не только емкости для мусора, но и твердое основание, кровлю и ограждение. На все объекты действует гарантия сроком один год. Кроме того, сотрудники подрядной организации АО «Куприт» параллельно занимаются обустройством 22 площадок и 24 отсеков для накопления крупногабаритных отходов в Нововятском районе.

Добавим, что на этой неделе в областной центр поступило 300 новых емкостей для бытового мусора вместимостью 1,1 м3. Их установят на место баков, которые вышли из строя или отправлены на ремонт. Кировчан просят бережно относиться к муниципальному имуществу и не складировать мусор возле контейнеров.