В Кирове протестируют систему оплаты проезда в общественном транспорте без кондукторов

Многие регионы отказываются от услуг кондукторов целенаправленно либо из-за нехватки персонала. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове планируют протестировать систему оплаты проезда в общественном транспорте без кондукторов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил директор «АТП» Денис Пырлог.

По его словам, в нашем городе, а также в других регионах, весьма остро стоит проблема с нехваткой кондукторов, особенно в период пандемии коронавируса. Без этих сотрудников сейчас работают многие регионы - кто-то целенаправленно, кто-то из-за нехватки персонала.

В связи с этим в 2022 году в Кирове попробуют протестировать систему оплаты проезда без кондукторов. По словам руководителя кировского АТП, это будет маршрут с самым низким пассажиропотоком на предприятии, чтобы не создавать очереди на входе. Обкатку планируют начать с выходных дней.

- Для этого необходимо провести серьезную работу по ужесточению законодательства, за безбилетный проезд граждан, опробовать систему подсчета пассажиров, организовать уборку и дезинфекцию салонов взамен кондуктора. Как только поймем, что все вопросы решены, приступим к тестированию! - подытожил Денис Пырлог.