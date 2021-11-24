В Кирове задержали организатора игорного клуба на улице Пролетарской

Во время обыска из помещения изъяли компьютеры и другое специальное игровое оборудование Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кирове задержали 22-летнего местного жителя, который организовал незаконный игорный клуб. Молодой человек за деньги проводил азартные игры, получая с клиентов финансовую прибыль. Об этом сообщили в областном Следкоме.

По версии сотрудников ведомства, игровой клуб располагался в одном из нежилых помещений на улице Пролетарской. Незаконной деятельностью подозреваемый занимался с сентября по ноябрь текущего года.

В настоящее время на 22-летнего мужчину завели уголовное дело. Ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. Все оборудование, в том числе компьютеры со специальным программным обеспечением, изъяли и передали на экспертизу.

Напомним, что проводить азартные игры разрешено только на территориях Алтайского, Приморского, Краснодарского края, а также Калининградской области и Республики Крым. В иных субъектах организация игорных клубов считается уголовным преступлением.