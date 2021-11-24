В Демьяново проводят проверку из-за гибели женщины в пожаре

Пожар мог вспыхнуть из-за неосторожного обращения с газовым оборудованием. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировской области произошел еще один смертельный пожар. Трагедия произошла в поселке Демьяново Подосиновского района. Об этом сообщили в региональном Следкоме, который сейчас проводит проверку по этому факту.

Все произошло 23 ноября. Огонь вспыхнул в одном из жилых домов поселка. На месте происшествия спасатели нашли тело женщины, погибшей в пожаре. На данный момент предположительной причиной трагедии называют неосторожное обращение с газовым оборудованием. Все обстоятельства устанавливаются.

Тем временем в одном из местных пабликов появился обличительный пост от соседей сгоревшего дома. Люди обвиняют администрацию поселка в халатности:

- Дом этот находится напротив моего, и я с окон своей квартиры наблюдала весь этот ужас. Пожарным машинам было не подъехать к дому, так как сараи, которые снесли еще летом, никто не убрал (а ведь неоднократно обращались жильцы этого и близлежащих домов с этой проблемой к властям). Напротив этой «горы» хлама поставили мусорные баки так, что только легковая машина может проехать; и, чтобы развернуться, пожарным машинам пришлось опрокидывать полные мусорные баки, тем самым теряя драгоценные минуты.

Жители Демьяново интересуются у местных властей, когда в поселке наладят нормальную площадку ТКО, подчеркивая, что это уже третий за полгода пожар в этом районе.