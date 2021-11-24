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Здоровье24 ноября 2021 7:12

За сутки в Кировской области коронавирусом заразились 275 человек

В отделении реанимации находятся 204 пациента
Алексей Романов
Алексей Романов
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В инфекционных стационарах медики оказывают помощь более 3,5 тысячам жителей региона

В инфекционных стационарах медики оказывают помощь более 3,5 тысячам жителей региона

Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперштаба на 24 ноября, в Кировской области выявили 262 новых случая заражения коронавирусом с помощью ПЦР-тестов. Дополнительно методом экспресс-тестирования - еще 13 случаев. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 342 человека.

Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 3502. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 204 жителям региона, 39 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Число летальных случаев, по состоянию на 23 ноября, достигло 662.

На дому лечатся 6547 человек. В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 535 жителей региона. За сутки вакцинировались 7637 кировчан.