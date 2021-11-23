В Кировской области ищут пропавшую без вести 15-летнюю девушку

Если вы видели эту девушку, сообщите об этом в полицию. Фото: vk.com/ornkirov

В Кировской области четыре дня подряд разыскивают потерявшегося подростка. 15-летняя Таня Перетягина вышла из дома в селе Коршик Оричевского района 19 ноября и пропала. С тех пор информации о ее местонахождении нет.

Приметы девушки сообщает отряд по розыску несовершеннолетних «Первый». Татьяне на вид 14-16 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, у нее темные волосы ниже плеч. Из особых примет - пирсинг в носу. Она была одета в синие джинсы, белые кроссовки и черный танкер.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Тани, просьба сообщить об этом по телефонам 89536835002 (инфорг поиска Ксения) либо 102.