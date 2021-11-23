В Кирове на набережной Грина заменили перегоревшие лампы в светильниках

Перед новогодними праздниками уличное освещение проверят во всех общественных местах города. Фото: admkirov.ru

В Кирове заменили перегоревшие лампы в фонарях, установленных на набережной Грина. Об этом сообщила горадминистрация.

Специалисты провели ревизию светильников на верхней и нижней набережной на минувшей неделе. Днем 22 ноября рабочие заменили все выявленные нерабочие лампы, а также те, о которых сообщали кировчане. Бригада выезжает на проведение работ, в том числе, по обращениям горожан.

Аналогичные работы провели ранее в Александровском саду и Кочуровском парке. В преддверии новогодних праздников проверки светильников и фонарей пройдут и в других парках, скверах и зонах отдыха. Сейчас на очереди Нововятский район.