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Общество23 ноября 2021 12:10

Городские власти отреагировали на обращения кировчан по состоянию дорог

Депутаты Гордумы встретились с жителями Ленинского и Нововятского районов
Алексей Романов
Алексей Романов
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Встречи чиновников и жителей Кирова проходят регулярно. Фото: admkirov.ru

Встречи чиновников и жителей Кирова проходят регулярно. Фото: admkirov.ru

Глава города Елена Ковалева вместе с депутатами Кировской городской думы встретились с жителями Ленинского и Нововятского районов. Народные избранники ответили на вопросы, которые больше всего волнуют горожан.

Власти города посетили Слободу Корчемкино. Местные жители недовольны состоянием дороги, расположенной возле домов № 6 и № 8. Асфальтовое покрытие было уложено 52 года назад, и со временем полностью разрушилось.

- Администрация города уже разработала проектно-сметную документацию на ремонт проезжей части с обустройством тротуаров, которая прошла государственную экспертизу. Вместе с депутатами подготовим обращение в министерство транспорта области, чтобы включить участок в дорожный нацпроект в 2022 году, - пояснила Елена Ковалева.

С просьбой оказать содействие в ремонте дорог и установке уличного освещения к депутатам обратились и жители частных домов по улице Проектной и переулку Островского. Данное заявление также не осталось без внимания депутатов.