В бюджете Кирова на 2022 год заложены средства на дороги, новые школы и благоустройство города

Проект бюджета на 2022 год депутаты гордумы обсудили на очередном заседании. Фото: admkirov.ru

Депутаты кировской гордумы обсудили проект бюджета на 2022 год. Общий объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на 2022 год составит более 5 миллиардов рублей.

Так, в бюджете предусмотрены расходы на строительство новых школ - в поселке Ганино и районе Зубаревского леса. У общеобразовательных учреждений №30, 53, 56, 58 и 6 появятся новые здания. Кроме того, в 2022 году закончат строительство учебного заведения в Радужном. Предусматривается также реконструкция помещений под детский сад на улице Гайдара.

Около миллиарда рублей из городского бюджета выделят на переселение кировчан из аварийных домов. Учтены средства, необходимые для обеспечения жильем детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.

В бюджете также заложены деньги на продолжение строительства газопровода в деревне Крутиха Нововятского района. Запланирована и необходимая сумма на строительство очистных сооружений в микрорайоне Долгушино и у деревни Шубино, а также на разработку документации по прокладыванию участка автодороги до деревни Камешник.

В частности, на приведение в порядок существующих проезжих частей и строительство новых выделят 289,9 миллиона рублей. На эти средства планируется завершить работы на участке улицы Сурикова от Некрасова до Комсомольской, и на улицах Зеленина и Восьмого Марта в Долгушино. Предстоит капремонт улицы Ленина на перекрестке с Современной, участка дороги на Стахановской и Крупской. За счет местного бюджета также приведут в порядок дороги с твердым и грунтовым покрытием и подъезды к учреждениям образования. Немалая доля расходов пойдет и на содержание улично-дорожной сети и ливневок, а также установку фонарей.

Отдельной строкой идет благоустройство города. В бюджете запланированы средства на содержание парков, скверов и мест отдыха, обустройство цветников и клумб, выкашивание газонов, уничтожение борщевика, устройство и содержание контейнерных площадок, ликвидацию несанкционированных свалок. В частности, начнутся работы в сквере в районе дома №27 по улице Советской в Нововятске. Кроме того, в 2022 году будут отремонтированы 35 дворовых территорий и 26 тротуаров.