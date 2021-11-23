В Кильмези на мужчину, избивавшего свою дочь, завели уголовное дело

14-летняя девушка испытывала не только физические, но и психологические страдания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кильмези задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в истязании несовершеннолетней дочери. По факту преступления уже заведено уголовное дело. Об этом рассказали в областном Следкоме.

По информации сотрудников ведомства, мужчина регулярно избивал 14-летнюю девушку с мая по октябрь текущего года. В результате та получала не только физические травмы, но и психологические потрясения.

В настоящее время следователи проводят целый ряд мероприятий, направленных на установление всех причин и мотивов преступления. В случае доказательства вины, нерадивому отцу может грозить до трех лет лишения свободы.